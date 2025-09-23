ХАМАС не будет влиять на управление Палестинским государством, - Аббас

Группировка ХАМАС не будет играть никакой роли в будущем управлении Палестиной.

Об этом заявил президент Палестинской автономии Махмуд Аббас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение лидера на сессии Генассамблеи ООН.

Глава Палестинской автономии вынужденно выступал по видеосвязи, поскольку Соединенные Штаты не предоставили ему визу для личного визита в штаб-квартиру ООН.

В своей речи он четко очертил планы касательно будущего послевоенного устройства Газы. Ключевым тезисом его выступления стало требование полной демилитаризации и устранения от власти радикальной исламистской группировки ХАМАС.

"ХАМАС не будет иметь никакой роли в управлении. ХАМАС и другие группировки должны сдать оружие Палестинской автономии", - заявил Аббас.

Он подчеркнул, что руководство Палестинской автономии стремится к "единому объединенному государству без оружия, государству с единым законом и едиными легитимными силами безопасности".

"Мы подчеркиваем наше осуждение преступлений оккупации. Мы также осуждаем убийства и задержания мирных жителей, включая действия ХАМАС 7 октября 2023 года", - отметил Аббас.

В завершение выступления, президент автономии пообещал проведение реформ и демократических выборов в течение одного года после установления режима прекращения огня.

По его словам, голосование состоится под международным наблюдением для обеспечения прозрачности и легитимности его результатов.

История Палестинского государства

Территория Палестины в прошлом входила в состав Османской империи. После ее распада в 1922 году, Лига Наций передала мандат на управление этими землями Великобритании. Впоследствии все подмандатные регионы получили независимость, за исключением Палестины.

Лондон начал реализацию плана создания на этих землях центра для еврейского народа. В течение 1922-1947 годов на палестинские земли активно переселялись евреи, в основном из европейских стран.

В 1937 году арабское население подняло восстание, которое стало первым масштабным конфликтом между арабами и евреями, который продолжается до сих пор.

В 1947 году ООН предложила разделить территорию Палестины на два отдельных государства - арабское и еврейское, а Иерусалиму предоставить специальный международный статус.

В 1948 году было провозглашено создание государства Израиль, которое после ряда арабо-израильских войн установило контроль над 77% подмандатной Палестины, включая большую часть Иерусалима.

Часть палестинских земель получили под управление Иордании и Египта.

Начало признания Палестины

В 1987 году палестинцы начали массовое восстание против израильских властей под названием "интифада". На его фоне 15 ноября 1988 года Ясир Арафат односторонне провозгласил создание государства Палестина со столицей в Иерусалиме.

Алжир первым в мире в ноябре 1988 года официально признал Палестинское Государство. Впоследствии аналогичные решения приняли большинство арабских стран, большинство стран Африки, а также Индия и Турция.

Новая волна международного признания Палестины началась в 2010-2011 годах после того, как Израиль отменил мораторий на строительство еврейских поселений на Западном берегу Иордана.

В этот период Палестину признали ряд стран Латинской Америки, в частности Бразилия, Аргентина и Чили.

В Европе страну официально признали Болгария, Чехия, Кипр, Румыния, Польша и Венгрия. А в Западной Европе первой страной, признавшей государственность палестинцев, стала Швеция.