ХАМАС должен шевелиться: Трамп сделал заявление о прекращении боев в Газе

"Я ценю то, что Израиль временно прекратил бомбардировки, чтобы дать шанс завершить освобождение заложников и мирное соглашение. ХАМАС должен шевелиться быстро, иначе все ставки будут отменены. Я не потерплю проволочек, которые, как многие считают", - написал Трамп.

Также он призвал обе стороны "сделать все быстро" и заверил, что к ним будут "относиться со справедливостью".