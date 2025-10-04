RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

ХАМАС должен шевелиться: Трамп сделал заявление о прекращении боев в Газе

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявил, что "ценит" согласие Израиля на временное прекращение наступления в Секторе Газа. Теперь, по его словам, "ХАМАС должен шевелиться".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.

"Я ценю то, что Израиль временно прекратил бомбардировки, чтобы дать шанс завершить освобождение заложников и мирное соглашение. ХАМАС должен шевелиться быстро, иначе все ставки будут отменены. Я не потерплю проволочек, которые, как многие считают", - написал Трамп.

Также он призвал обе стороны "сделать все быстро" и заверил, что к ним будут "относиться со справедливостью".

 

Отметим, что 3 октября Трамп заявил, что дает ХАМАС последний шанс принять его мирный план по Сектору Газа. После этого Трамп заявил, что ХАМАС якобы готов к длительному миру.

Президент США призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы открыть путь к мирному соглашению. После требования Трампа утром 4 октября Армия обороны Израиля получила приказ остановить наступление на город Газа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТрампИзраильСектор Газа