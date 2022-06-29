Норвегія звинуватила російських хакерів у кібератаках: що відомо
Російські хакери провели кібератаки на кілька норвезьких компаній. В результаті роботу веб-ресурсів підприємств було порушено.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявило Управління національної безпеки Норвегії.
"Злочинне проросійське угруповання, ймовірно, несе відповідальність за кібератаки на кілька великих норвезьких компаній", - сказано у повідомленні відомства.
При цьому наголошується, що в результаті кібератак "важливі веб-сайти та онлайн-послуги стали недоступними".
"Останнім часом ми спостерігали подібні атаки в інших країнах, але жодна з них не мала довгострокових наслідків. Проте ці атаки викличуть невпевненість у населення та створять враження, що ми є пішаком у поточній політичній ситуації в Європі", - додали у відомстві.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російське хакерське угруповання Killnet здійснило масову кібератаку на держструктури та приватні підприємства Литви.
Головною причиною атаки виявилося обмеження на транзит до Калінінградської області, яке Литва ввела за кілька днів до цього.
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