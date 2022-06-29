Норвегія звинуватила російських хакерів у кібератаках: що відомо

Російські хакери провели кібератаки на кілька норвезьких компаній. В результаті роботу веб-ресурсів підприємств було порушено.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN , про це заявило Управління національної безпеки Норвегії.

"Злочинне проросійське угруповання, ймовірно, несе відповідальність за кібератаки на кілька великих норвезьких компаній", - сказано у повідомленні відомства.

При цьому наголошується, що в результаті кібератак "важливі веб-сайти та онлайн-послуги стали недоступними".

"Останнім часом ми спостерігали подібні атаки в інших країнах, але жодна з них не мала довгострокових наслідків. Проте ці атаки викличуть невпевненість у населення та створять враження, що ми є пішаком у поточній політичній ситуації в Європі", - додали у відомстві.