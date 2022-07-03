ru ua
Нд, 03 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Хакери зламали акаунти британської армії в Twitter та YouTube

Новость на русском →
Неділя 03 липня 2022 22:05
Хакери зламали акаунти британської армії в Twitter та YouTube Ілюстративне фото: хакери зламали акаунти британської армії у Twitter та YouTube (freepik.com)
Автор: Іван Носальський

Акаунти британської армії в Twitter і YouTube піддалися злому. Зараз там розміщена реклама з розіграшами NFT-токенів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Великобританії у Twitter.

"Нам відомо про злом акаунтів армії в Twitter і YouTube, ведеться розслідування", - сказано в повідомленні відомства.

Також наголошується, що представники британської армії дуже серйозно ставляться до безпеки інформації і вирішують проблему. При цьому інші деталі злому обіцяють повідомити пізніше.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські хакери провели кібератаки на кілька норвезьких компаній. В результаті робота веб-ресурсів підприємств була порушена.

Також ми писали, що російське хакерське угруповання Killnet здійснило масову кібератаку на держструктури і приватні підприємства Литви.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія YouTube Twitter
NEWS
Виїзд чоловіків за кордон: у Раді пропонують розширити список категорій
Виїзд чоловіків за кордон: у Раді пропонують розширити список категорій
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту