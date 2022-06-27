Хакери РФ атакували держустанови Литви через обмеження транзиту до Калінінграда

Російське хакерське угруповання Killnet здійснило масову кібератаку на держструктури та приватні підприємства Литви. Причиною атаки стало обмеження на транзит до Калінінграда.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews , про це заявили у Національному центрі кібербезпеки Литви.

Наголошується, що масова DDoS-атака була спрямована на мережу захищеної передачі державної інформації, урядові сайти та приватні компанії країни. Після цього портали перестали працювати, ведеться робота щодо їх відновлення.

При цьому в центрі кібербезпеки попередили, що найближчими днями атаки можуть продовжитися і стати ще сильнішими, особливо в сферах транспорту, енергетики та фінансів.

Хакерське угруповання Killnet заявило, що "атаки продовжаться, якщо Литва не припинить обмеження транзиту".