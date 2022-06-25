Чи скасує Литва обмеження на транзит до Калінінграда: Науседа дав чітку відповідь

Литва не зніматиме обмеження на транзит до Калінінградської області РФ. Загрози Кремля не вплинуть на це рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Литви Гітанаса Науседи .

"Цілком зрозуміло, що Литва повинна і застосовуватиме санкції ЄС. Литва повинна і зберігати контроль над товарами, що провозяться через її територію, і про жодні "коридори" не може бути й мови, як не може бути й мови про поступки Росії в відповідь на погрози Кремля", - заявив глава Литви

Він також закликав провести консультації з ЄС щодо санкцій, щоб обмеження не зашкодили "ні інтересам Литви, ні міжнародним домовленостям".