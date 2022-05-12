Російські хакери знову атакували українців. Використовують тему Херсону

Хакери Росії здійснюють нову кібератаку та розсилають небезпечні листи.Зазначається, що злочинці використовуючи тему окупованого Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

"Хакерське угрупування UAC-0010 (Armageddon) - серед тих, які від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну активно атакують критичну інформаційну інфраструктуру нашої країни. Під час кібератак хакери використовують болючі для українців теми", - йдеться у повідомленні.

У разі відкриття листа на комп'ютері буде створено файл "Herson.rar" із ярликом "План підходу та закладання вибухівки на об'єктах критичної інфраструктури Херсона.lnk".

Повідомляється, що хакери розсилають небезпечні листи з темою "Щодо проведення акції помсти у Херсоні!", які містять вкладення у вигляді файлу "План Херсон.htm".

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA попереджає про нову кібератаку від ФСБ Росії, угрупування UAC-0010 (Armageddon).

Раніше ми повідомляли, що російським кібератакам піддалися сайти держструктур Італії.

Також ми писали, що російська кібератака на Україну завдала шкоди вітроенергетиці Німеччини.

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