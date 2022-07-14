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На Закарпатті розіслали фейкові листи про мобілізацію: РНБО попереджає про провокацію

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Четвер 14 липня 2022 11:33
На Закарпатті розіслали фейкові листи про мобілізацію: РНБО попереджає про провокацію Фото: на Закарпатті розіслали фейкові листи про мобілізацію (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Закарпатським ЗМІ невідомі розіслали фейкові листи про нібито примусову мобілізацію місцевих угорців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО України.

Листи було надіслано від імені Товариства угорської культури Закарпаття (ТУКЗ). Йшлося про те, що уряд Угорщини нібито надаватиме матеріальну допомогу "примусово мобілізованим до української армії закарпатським угорцям".

Через деякий час ТУКЗ спростувало інформацію.

"Провокативна інформація була розіслана з електронної пошти, схожої на офіційну електронну пошту Товариства, однак зареєстрованої на іншому доменному імені", - пише пресслужба ТУКЗ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що російська пропаганда почала поширювати фейк про те, що нібито Україна залишиться без американського озброєння.

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