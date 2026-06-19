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Хакеры создали фейковый "Резерв+" для уклонистов

12:38 19.06.2026 Пт
2 мин
Визуально приложение ничем не отличалось от оригинала
aimg Елена Чупровская
Хакеры создали фейковый "Резерв+" для уклонистов Фото: мошенники создали фейковый "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
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СБУ и Нацполиция ликвидировали хакерскую группировку, которая продавала фейковый "Резерв+" за 1200 гривен в месяц - с возможностью самостоятельно "оформить" себе отсрочку от призыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Что такое поддельное приложение "Резерв+"

Хакеры создали точную копию официального приложения Министерства обороны "Резерв+". Внешне подделка ничем не отличалась от оригинала.

Доступ к поддельному приложению стоил 1200 гривен в месяц. За эти деньги военнообязанные получали возможность самостоятельно изменять свои данные и вписывать себе отсрочку от призыва.

Как это работало на практике

После "редактирования" своих учетных данных в поддельном кабинете люди предъявляли сфабрикованные электронные документы сотрудникам ТЦК и Нацполиции во время проверок на улице.

Хакеры создали фейковый &quot;Резерв+&quot; для уклонистовФото: задержание причастных (@SBUkr)

По данным следствия, в поддельном приложении авторизовались более 4 тысяч человек.

Где и как задержали

Киберспециалисты СБУ и Департамента киберполиции провели обыски в Киеве, Ровно и Черкассах - по адресам проживания участников группировки.

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Изъято:

  • компьютерную технику и мобильные телефоны;
  • флеш-накопители;
  • банковские карты и SIM-карты с доказательствами махинаций.

Одновременно с обысками было заблокировано поддельное приложение.

"В настоящее время двум задержанным уже сообщено о подозрении", - отметили в СБУ.

Им инкриминируются преступления по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 1 ст. 114-1 - препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период;
  • ч. 3 ст. 358 - подделка документов, совершенная по предварительному сговору группой лиц.

Максимальное наказание - до 8 лет лишения свободы.

Между тем киберугрозы в Украине не ограничиваются лишь подделками государственных приложений. Как сообщало РБК-Украина, злоумышленники, действующие с территории России, рассылали поддельные письма от имени "Укрэнерго" с якобы графиками отключений.

На самом деле в вложениях содержалось вредоносное программное обеспечение для кражи паролей и банковских данных.

Напомним, параллельно набирают обороты атаки на корпоративную среду:

Критическая уязвимость в ИИ-платформе Microsoft M365 Copilot позволяла хакерам одним кликом похищать коды двухфакторной аутентификации, внутренние документы и записи встреч.

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