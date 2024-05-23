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Не только Leopard. Умеров рассказал, что Испания передаст Украине в новом пакете помощи

Четверг 23 мая 2024 01:26
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Не только Leopard. Умеров рассказал, что Испания передаст Украине в новом пакете помощи Фото: Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Испания в новом пакете военной помощи передаст Украине партию танков Leopard и ракеты к системам ПВО Patriot.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров в своем Facebook.

Как рассказал Умеров, вечером в среду, 22 мая, он провел телефонный разговор со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес.

В частности, он поблагодарил новый пакет военной помощи, в который вошли:

  • ракеты к системам противовоздушной обороны ЗРК Patriot;
  • партия танков Leopard;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
  • антидроновые системы и другое вооружение.

"Наградил, что для большей эффективности противостояния врагу нам необходимо больше средств ПВО. Это позволит украинским защитникам противодействовать самолетам и управляемым авиационным бомбам, которыми россияне уничтожают наши города и села", - написал Умеров.

Помощь Украине от Испании

На заседании в формате "Рамштайн", состоявшемся 26 апреля, ряд стран объявил о выделении военной помощи Украине. Тогда Испания объявила, что в очередном пакете передаст Украине боеприпасы, индивидуальные аптечки и противотанковые средства.

Позже в СМИ распространилась информация о том, что Испания готовит передачу Украине партии танков Leopard.

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Испания ПВО Рустем Умеров Война в Украине Танк Leopard
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