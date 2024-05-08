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Российские хакеры атаковали правительственные учреждения Польши

Польша, Среда 08 мая 2024 16:46
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Российские хакеры атаковали правительственные учреждения Польши Архивное фото: российские хакеры атаковали правительственные учреждения Польши (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские хакеры, связанные с ГРУ, на этой неделе совершили кибератаку на правительственные учреждения Польши.

Об этом заявил Национальный исследовательский институт Польши, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ведомстве уточнили, что вредоносное программное обеспечение было нацелено на польские правительственные учреждения. Оно было распространено на этой неделе группой APT28. В Польше уточнили, что эта группировка связана с российскими спецслужбами.

"Технические показатели и сходство с прошлыми атаками позволили идентифицировать группу APT28. Эта группа связана с Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации", - добавили в институте.

Издание отметило, что ранее ряд членов НАТО уже обвиняли Россию в совершении кибератак. А МИД Польши сказал, что страна ранее уже подвергалась подобным атакам.

Россия устраивает кибератаки в Европе

Хакеры из РФ неоднократно совершали кибератаки на госучреждения в разных странах, особенно на членов ЕС. В последнее время такие случаи участились.

К примеру, Германия недавно вызвала в МИД российского посла из-за кибератак против членов правящей Социал-демократической партии. А затем по примеру Германии последовала Чехия и также вызвала российского дипломата по аналогичной причине.

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Российская Федерация Польша ГРУ Кибератака
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