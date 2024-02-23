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Хакеры получили данные генерала РФ, которые помогли уничтожить российские слежки

Фото: украинские хакеры получили данные генерала РФ, которые помогли уничтожить российские слежки (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Хактивисты КиберСопротивления вместе с сообществом KibOrg сломали электронный ящик российского генерал-майора. Благодаря полученным данным Силам специальных операций Украины удалось уничтожить средства слежения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Так, хакеры получили доступ к данным генерал-майора Несëмова Алексея.

"Генерал-майор засветил не только документы с координатами комплексов наблюдения "Муром-М", но и список уродов, которые сейчас управляют легионами орков на Запорожском направлении. ...Когда их фото на сайте Миротворца дополнится черной лентой - теперь только вопрос времени" , - отмечают в сообщении.

Как информируют в ЦНС, информацией воспользовались бойцы ССО, уничтожившие вражеские "Муромы".

Кибератаки на Россию

С начала полномасштабной войны украинские IT атакуют сайты крупных российских банков, а также госучреждений. Останавливали работу сайты Минобороны России, Роскомнадзора и Росавиации. Большие и государственные (пропагандистские) СМИ также прекратили работу из-за атак "хакеров".

Недавно украинская IТ-армия остановила работу крупных аэропортов России. В пропагандистских СМИ заявляли о DDoS-атаке.

Кроме того, в новогоднюю ночь украинская IТ-Армия приостановила работу платежных терминалов Российской Федерации.

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Война России против Украины