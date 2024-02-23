UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хакери отримали дані генерала РФ, які допомогли знищити російські засоби стеження

Фото: українські хакери отримали дані генерала РФ, які допомогли знищити російські засоби стеження (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Хактивісти КіберСпротиву разом зі спільнотою KibOrg зламали електронну скриньку російського генерал-майора. Завдяки отриманим даним Силам спеціальних операцій України вдалось знищити засоби стеження РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Так, хакери отримали доступ до даних генерал-майора Несьомова Алєксея.

"Генерал-майор засвітив не лише документи з координатами комплексів спостереження "Муром-М", але і список виродків, які зараз керують легіонами орків на Запорізькому напрямку. ...Коли їх фото на сайті Миротворця доповниться чорною стрічкою - тепер лише питання часу", - зазначають у повідомленні.

Як інформують у ЦНС, інформацією скористалися бійці ССО, які знищили ворожі "Муроми".

Кібератаки на Росію

З початку повномасштабної війни українські IT атакують сайти великих російських банків, а також держустанов. Зупиняли роботу сайти Міноборони Росії, Роскомнагляду та Росавіації. Великі та державні (пропагандистські) ЗМІ також припинили роботу через атаки "хакерів".

Нещодавно українська IТ-армія зупинила роботу великих аеропортів Росії. У пропагандистських ЗМІ заявляли про DDoS-атаку.

Крім того, в новорічну ніч українська IТ-Армія зупинила роботу платіжних терміналів Російської Федерації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України