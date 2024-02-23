Хакери отримали дані генерала РФ, які допомогли знищити російські засоби стеження

Кібератаки на Росію

З початку повномасштабної війни українські IT атакують сайти великих російських банків, а також держустанов. Зупиняли роботу сайти Міноборони Росії, Роскомнагляду та Росавіації. Великі та державні (пропагандистські) ЗМІ також припинили роботу через атаки "хакерів".

Нещодавно українська IТ-армія зупинила роботу великих аеропортів Росії. У пропагандистських ЗМІ заявляли про DDoS-атаку.

Крім того, в новорічну ніч українська IТ-Армія зупинила роботу платіжних терміналів Російської Федерації.

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