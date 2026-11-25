ЦРУ и Офис директора национальной разведки США могли подвергнуться кибератакам - под угрозой оказались данные, которые используют для анализа открытой информации. Первые признаки возможного взлома указывают на причастность Китая.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Инцидент задел платформу для работы с открытыми источниками (OSINT), которую используют ЦРУ, Офис директора национальной разведки (ODNI) и Национальное агентство геопространственной разведки.
Она помогает собирать и анализировать общедоступную и приобретенную у коммерческих поставщиков информацию - материалы с сайтов и соцсетей, коммерческие спутниковые снимки и данные частных брокеров.
В разведывательных ведомствах заверили, что критически важные возможности и секретные сети не пострадали, а сам инцидент уже устранили.
В то же время чиновники не уточнили, до каких именно материалов добрались хакеры и успели ли они загрузить данные.
Хотя сама информация в системе не секретна, риск заключается в другом:
История поисковых запросов и действия аналитиков подсказывают хакерам, за какими странами, людьми или событиями следят спецслужбы США.
Такие следы могут разоблачить текущие приоритеты американской разведки и ее пробелы в сборе данных.
Читайте больше: Спецслужбы РФ вербуют диверсантов через Discord и Telegram: кого ищут и сколько платят
Личность злоумышленников или их принадлежность пока не установлена. Однако, по словам собеседников The New York Times, во время атаки могли задействовать ARTEX - платформу для автоматизированного тестирования защиты, созданную китайским разработчиком.
Она подключается к внешним языковым моделям и умеет самостоятельно искать доступные в сети системы, находить уязвимости и выполнять следующие шаги атаки.
Инструмент появился на GitHub в июле 2026 года, а 8 октября автор под ником Autumn-27 удалил публичный репозиторий после сообщений о применении платформы в атаках на южнокорейские банки.
Несмотря на заявление разработчика о создании программы для легальных проверок безопасности, ее копии, переводы и измененные сборники никуда не исчезли из сети.
Сам факт возможного использования ARTEX не доказывает причастности властей Китая: код находился в открытом доступе, поэтому воспользоваться им могли операторы из разных стран.
Американские чиновники пока не назвали предполагаемого заказчика атаки.
Особое внимание должностных лиц национальной безопасности привлекают сбои в Агентстве национальной безопасности (АНБ) и изломы в ФБР и ЦРУ.
Так, на прошлой неделе тайная сеть, используемая АНБ для внутренней связи, не работала в течение нескольких дней. По словам руководителя разведки Джея Клейтона, вероятной причиной стал неудачный обновленный софт, а не кибератака
Также сообщалось о влиянии на важный объект в Джорджии, поддерживающий радиоэлектронную разведку и кибероперации по Ближнему Востоку, где США ведут войну против Ирана.
Самые чувствительные и важнейшие системы сбора разведданных АНБ не пострадали, а к пятнице сбой был устранен.
Эксперты по кибербезопасности отмечают, что устраняемые в АНБ уязвимости являются лишь частью большого количества новых ошибок в программном обеспечении, которые помогает устранять искусственный интеллект.
Поэтому госучреждения и компании находят все больше багов, спешат их исправлять и порой допускают ошибки.