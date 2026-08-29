RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Хакеры могли управлять космическими аппаратами NASA из-за критической уязвимости

19:12 29.08.2026 Сб
2 мин
Эта лазейка позволяла любому перехватить контрольь
aimg Ольга Завада
В веб-интерфейсе NASA AMMOS обнаружили угрозу удаленного взлома (фото: Unsplash)

В открытом ПО NASA AMMOS Instrument Toolkit обнаружили критическую цепочку уязвимостей, которая позволяла неавторизованным пользователям отправлять произвольные команды на космические аппараты и выполнять скрипты на сервере.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет кибераналитиков Cycode.

Специалисты объяснили, что наземный комплекс AMMOS Instrument Toolkit (AIT) используется для построения систем обработки телеметрии и отправки команд на космические аппараты.

В чем суть критического пробела безопасности?

Проблема охватывает сразу несколько классификаций уязвимостей (CWE-306, CWE-352 и CWE-22):

Веб-сервер по умолчанию привязывался к сетевому интерфейсу 0.0.0.0 на порту 8080, делая его доступным из внешней сети.

Конечные точки для отправки команд (/cmd), запуска скриптов (/script/run) и последовательностей (/seq) не потребовали ввода пароля или логина.

Система генерировала сессионный кукис sid для любого анонимного запроса на главную страницу (GET/), что позволяло легко обойти поверхностную проверку сессии и отправлять команды космическому аппарату.

Маршрут /seq дополнительно содержал уязвимость выхода за пределы разрешенного каталога (Path Traversal), тем самым позволяя выполнять посторонние файлы на сервере.

По словам специалистов по кибербезопасности, веб-интерфейс, созданный для управления космическими миссиями, фактически принимал запросы с любого сетевого интерфейса, не спрашивал пароль и мог быть управляем через вредоносную веб-страницу в браузере оператора с помощью CSRF-атаки .

Читайте больше: Земная жизнь будет существовать Луне: NASA обнаружила неожиданную угрозу

Устранение и противоречия в базах данных

Выпуск обновления AIT-GUI версии 2.5.2 ограничил сетевой слушатель локальным адресом localhost и добавил проверку заголовков Origin/Referer для защиты от межсайтовых запросов (CSRF).

Однако анализ кода показал, что в версии 2.5.2 базовый механизм аутентификации так и не был добавлен - это означает, что любой запрос без учетных данных все еще может получить действительный сессионный кукис.

Как следствие, исследователи считают проблему исправленной частично.

Интересно, что при поиске уязвимости киберспециалисты использовали ИИ-ассистент Claude Opus 4.8 от Anthropic , помогший проанализировать код и написать регрессионные тесты.

В настоящее время случаев реального использования данной уязвимости злоумышленниками или компрометации действующих космических миссий NASA не зафиксировано.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
NASAКибератака