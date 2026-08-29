Хакеры могли управлять космическими аппаратами NASA из-за критической уязвимости

Специалисты объяснили, что наземный комплекс AMMOS Instrument Toolkit (AIT) используется для построения систем обработки телеметрии и отправки команд на космические аппараты.

В чем суть критического пробела безопасности?

Проблема охватывает сразу несколько классификаций уязвимостей (CWE-306, CWE-352 и CWE-22):

Веб-сервер по умолчанию привязывался к сетевому интерфейсу 0.0.0.0 на порту 8080, делая его доступным из внешней сети.

Конечные точки для отправки команд (/cmd), запуска скриптов (/script/run) и последовательностей (/seq) не потребовали ввода пароля или логина.

Система генерировала сессионный кукис sid для любого анонимного запроса на главную страницу (GET/), что позволяло легко обойти поверхностную проверку сессии и отправлять команды космическому аппарату.

Маршрут /seq дополнительно содержал уязвимость выхода за пределы разрешенного каталога (Path Traversal), тем самым позволяя выполнять посторонние файлы на сервере.

По словам специалистов по кибербезопасности, веб-интерфейс, созданный для управления космическими миссиями, фактически принимал запросы с любого сетевого интерфейса, не спрашивал пароль и мог быть управляем через вредоносную веб-страницу в браузере оператора с помощью CSRF-атаки .

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Устранение и противоречия в базах данных

Выпуск обновления AIT-GUI версии 2.5.2 ограничил сетевой слушатель локальным адресом localhost и добавил проверку заголовков Origin/Referer для защиты от межсайтовых запросов (CSRF).

Однако анализ кода показал, что в версии 2.5.2 базовый механизм аутентификации так и не был добавлен - это означает, что любой запрос без учетных данных все еще может получить действительный сессионный кукис.

Как следствие, исследователи считают проблему исправленной частично.

Интересно, что при поиске уязвимости киберспециалисты использовали ИИ-ассистент Claude Opus 4.8 от Anthropic , помогший проанализировать код и написать регрессионные тесты.

В настоящее время случаев реального использования данной уязвимости злоумышленниками или компрометации действующих космических миссий NASA не зафиксировано.