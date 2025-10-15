ua en ru
Ср, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Хакеры ГУР нанесли одному из российских провайдеров более 66 миллионов убытков, - источники

Среда 15 октября 2025 14:23
UA EN RU
Хакеры ГУР нанесли одному из российских провайдеров более 66 миллионов убытков, - источники Фото: хакеры ГУР нанесли одному из российских провайдеров более 66 миллионов убытков (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Ірина Глухова

Один из крупнейших сибирских интернет-провайдеров "Орион Телеком" обеднел сразу на 66 миллионов рублей вследствие спецоперации киберкорпуса Главного управления разведки.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

По данным источников, об этом стало известно из заявления в российскую полицию, которое подал провайдер по результатам атаки.

В разведке рассказали, что атакованный провайдер сам признал собственные убытки в размере 66 миллионов рублей, а также признал факт утечки персональных данных пользователей в результате операции ГУР МО.

В связи с этим "Орион Телеком" просит российскую полицию открыть соответствующее уголовное производство.

Кроме того, согласно российским законам, провайдеру также вероятно придется выплатить немалый штраф за допущенную утечку данных - еще до 15 миллионов рублей.

Напомним, что киберспециалисты ГУР атаковали инфраструктуру "Орион Телеком" еще летом на т.н. "день России", в тот день работа провайдера была парализована.

В частности, без связи остался закрытый город, специализирующийся на добыче урана - "Орион Телеком" там был единственным провайдером.

В то же утро местные паблики Красноярска, Иркутска, Братска и Абакана пестрели жалобами недовольных россиян, которые сообщали об отсутствии интернета и телевидения.

Источники отмечают, что сети провайдера активно использовались российскими силовыми структурами для осуществления агрессии против Украины.

Кибератаки против России

Напомним, в сентябре киберспециалисты Главного управления разведки осуществили масштабную атаку на цифровую инфраструктуру российской национальной платежной системы "СПБ" и провайдера "ТрансТелеКом".

Также хакеры ГУР провели атаку на одного из крупнейших частных провайдеров интернет-услуг, обслуживающего российские силовые структуры.

А еще специалисты ГУР провели кибератаку на ряд российских ресурсов. Это произошло в День военной разведки Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ГУР
Новости
Зеленский создал военную администрацию в Одессе, ее возглавит Лысак
Зеленский создал военную администрацию в Одессе, ее возглавит Лысак
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит