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Хакеры ГУР провели мощную кибератаку на российский "МТС-Банк", - источники

Иллюстративное фото: хакеры ГУР провели мощную кибератаку на российский "МТС-Банк" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Киберкорпус Главного управления разведки Минобороны Украины атаковал российский "МТС-Банк". Россияне жаловались на проблемы с оплатой услуг и не только.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в украинской разведке.

По их информации, в работе "МТС-Банка" со вчерашнего дня наблюдается масштабный сбой. Против банка организовали масштабную DDOS-атаку, которая привела к блокировке работы его сервисов, нарушению работы онлайн-приложений, перебоям в работе платежных систем. 

 

Фото: сбой в работе "МТС-Банка"

Пользователи в РФ жалуются, что они не могут использовать мобильное приложение банка,осуществить перевод средств, снять наличные с банковских счетов/карт, пополнить счет и произвести оплату услуг.

При этом не работает и онлайн-банкинг "МТС-бизнес". Это влияет на бизнес рынок и предоставление/оплату услуг. Также фиксируются единичные случаи списания средств со счетов клиентов банка. 

Поддержка банка не признает факт внешней атаки и удаляет комментарии недовольных пользователей. 

 

Кибератаки ГУР

Напомним, в начале ноября источники РБК-Украина сообщили, что специалисты ГУР атаковали российские банки в Крыму. В результате они не могли осуществлять свою деятельность.

Также в сентябре хакерской атаке подверглись "Россельхозбанк" и ПАО "Московский кредитный банк". В частности, была нарушена работа их сайтов.

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