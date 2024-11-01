ГУР парализовало работу российских банков в Крыму

Киберспециалисты Главного управления разведки провели масштабную кибератаку в Крыму. Под удар попали 4 российских банка, незаконно осуществляющие свою деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

В самих банках подтвердили "крупнейшую DDoS-атаку в истории, что стало неожиданным вызовом для команды банка" и предупредили клиентов об отсутствии доступа ко всем системам онлайн-банкинга.

Более того, россияне начали массово жаловаться на нерабочие мобильные приложения банков и невозможность проведения любых финансовых операций.

В результате кибератаки десятки тысяч россиян остались без онлайн-доступа к своим банковским счетам.

В результате успешной 24-часовой DDoS-атаки была парализована работа систем дистанционного банковского обслуживания сразу нескольких банков страны-агрессора. В частности:

Кибератаки ГУР

Отметим, что украинские хакеры из ГУР уже не раз проводили кибератаки на объекты России.

В частности, несколько недель назад стало известно, что целью атаки разведчиков было более 800 серверов в разных регионах России. В результате был уничтожен большой массив данных.

А совсем недавно хакеры Главного управления разведки Минобороны Украины провели кибератку на спутниковую связь России.

В результате у у врага были проблемы с мониторингом движения морского транспорта.

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