Хакеры ГУР атаковали сервер органов госвласти РФ и сайт госнаград, - источник

Хакеры Главного управления разведки Украины (ГУР) атаковали сразу несколько важных серверов в России. Атаки на данный момент продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах.

Не первая атака

Недавно хакеры перехватили переписку главы российского парламента с главой Кремля Владимиром Путиным. В частности, в ней Володин предлагал Путину после "выборов" усилить контроль в РФ и конфронтацию со странами Запада.

В начале марта хакеры Главного управления разведки (ГУР) устроили масштабную DDoS-атаку на серверы Минобороны России. Они получили доступ к множеству данных и документов, в том числе и секретных.

В конце февраля украинские хакеры атаковали самый крупный интернет-портал России Mail.ru. Часть пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам.

Отметим, что IT-армия Украины начала свою работу на третий день полномасштабного вторжения России в Украину. За это время наши хакеры атаковали более 4 тысяч ресурсов страны-оккупанта.

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