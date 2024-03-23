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Хакери ГУР атакували сервер органів держвлади РФ та сайт держнагород, - джерело

Росія, Субота 23 березня 2024 13:56
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Хакери ГУР атакували сервер органів держвлади РФ та сайт держнагород, - джерело Фото: хакери ГУР атакували сервер органів держвлади РФ та сайт держнагород (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

Хакери Головного управління розвідки України (ГУР) атакували одразу кілька важливих серверів у Росії. Атаки наразі тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело у спецслужбах.

"23 березня здійснено кібератаки на сервер органів влади держави-агресора", - розповіло джерело.

Зокрема, заблоковано роботу сайтів www.avard.gov.ru (сайт держнагород РФ), www.gov.ru (сервер органів держвлади РФ) та кінцевий сервер fso.gov.ru (сайту Федеральної служби охорони РФ).

"Атаки тривають", - додали в спецслужбах.

Не перша атака

Нещодавно хакери перехопили листування глави російського парламенту із главою Кремля Володимиром Путіним. Зокрема, в ній Володін пропонував Путіну після "виборів" посилити контроль у РФ і конфронтацію з країнами Заходу.

На початку березня хакери Головного управління розвідки (ГУР) влаштували маштабну DDoS-атаку на сервери Міноборони Росії. Вони отримали доступ до масива даних та документів, в тому числі і секретних.

В кінці лютого українські хакери атакували найбільший інтернет-портал Росії Mail.ru. Частина користувачів втратила доступ до своїх облікових записів.

Зазначимо, що IT-армія України розпочала свою роботу на третій день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час наші хакери атакували понад 4 тисячі ресурсів країни-окупанта.

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