Хакеры атаковали сервисы "Новой почты": в компании сделали заявление

Резонансные кибератаки

Напомним, в последнее время активность хакеров, работающих на интересы агрессивных государств, значительно возросла.

В частности, в марте 2026 года власти США были вынуждены объявить награду в несколько миллионов долларов за информацию об иранских злоумышленниках. Это произошло после того, как хакеры смогли взломать личную почту директора ФБР Каша Пателя и обнародовать его данные.

Кроме шпионажа, спецслужбы РФ начали применять более опасную стратегию. Как раскрыли в Швеции, Россия изменила тактику кибератак, пытаясь нанести уже не просто цифровой, а реальный физический ущерб европейской инфраструктуре.

Масштабные утечки информации фиксируют и в других странах Европы. В апреле 2026 года стало известно, что в Германии хакеры взломали Signal сотен топ-чиновников, среди которых были министры и руководство Бундестага. Шпионы получили доступ даже к секретным чатам через сложную фишинговую атаку.