Хакеры атаковали самый популярный инди-хит года: Steam пропустил вредоносный код

Meccha Chameleon стал мишенью для хакеров: игроки получали вредоносные скрипты через Steam Workshop, а сами разработчики игры потеряли контроль над собственным Discord-сервером.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Kotaku .

Вредоносный код в Steam Workshop

Проблема получила огласку после расследования независимого исследователя по кибербезопасности, известного под ником Feint.

Специалист обнаружил, что кастомная карта под названием Laser Tag Neon, несмотря на успешное прохождение модерации в мастерской Steam, при запуске на мгновение открывала командную строку Windows и запускала загрузку вредоносного скрипта на компьютеры игроков.

После обнародования отчета карту Laser Tag Neon оперативно удалили, однако злоумышленники сразу начали скачивать другие модифицированные карты с аналогичным вредоносным кодом.

Разработчики игры из студии lemorion_1224 отреагировали на проблему и выпустили обновление v3.1.0, которое закрыло уязвимость в системе загрузки модификаций.

Всем игрокам, запускавшим фанатские карты до выхода патча, настоятельно рекомендуют провести полную проверку системы антивирусом.

Steam is hosting malware again, this time in custom map for the game MECCHA CHAMELEON



Loading the map quietly write a Windows command file in the player's Documents folder, which then opens PowerShell in invisible window and tries to download a second script from a... pic.twitter.com/96oK7T8Xxx — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) Июль 25, 2026

Взлом Discord-сервера и инфицирование ПК разработчика

Исправление пробелы в безопасности не спасло разработчиков игры от последующего удара. Сразу после выхода обновления на официальной странице Meccha Chameleon у Steam появилось сообщение о том, что разработчики потеряли контроль над своим официальным Discord-сервером.

"Сама игра не пострадала. Сейчас официальный Discord-сервер MECCHA CHAMELEON сломан, и мы полностью лишены возможности принять какие-либо меры со своей стороны. Мы уже связались с поддержкой Discord и ждем ответа. Если сервер не удастся восстановить, мы создадим новый", - говорится в заявлении студии.

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Как впоследствии объяснили разработчики в сети X, при ликвидации уязвимости вредоносным ПО инфицировался компьютер одного из системных инженеров студии.

Злоумышленники смогли обойти двухфакторную аутентификацию (2FA), сменили права доступа на сервере и заблокировали всех официальных сотрудников. Следствие - пока невозможно вернуть контроль над сообществом.