Хакеры атаковали госсервисы и медиа Ирана на фоне ударов США и Израиля

Волна кибератак поразила иранские государственные сервисы, медиа и популярные приложения одновременно с военными ударами США и Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщает издание, по данным экспертов по кибербезопасности, хакеры взломали ряд новостных ресурсов и религиозное приложение BadeSaba, которое имеет более 5 миллионов пользователей.
В программе появилось сообщение "Пришло время расплаты" с призывом к иранским военным сложить оружие и поддержать гражданское население.
Кроме того, зафиксированы масштабные сбои в работе интернета в Иране. Согласно данным мониторинга Kentik, подключение к сети резко падало дважды в течение дня.
Также сообщается об атаках на правительственные службы и военные объекты с целью ограничить способность Тегерана координировать ответ на авиаудары.
Аналитики компаний Sophos и CrowdStrike предупреждают о высокой вероятности иранских кибератак в ответ. Целями могут стать военные, коммерческие или гражданские объекты в США и Израиле.
"Поскольку Иран рассматривает свои варианты, возрастает вероятность того, что прокси-группы и хактивисты могут принять меры, включая кибератаки", - отметил директор по разведке угроз Sophos Рэйф Пиллинг.
По словам специалистов, Иран может применить тактику DDoS-атак, использование программ-вымогателей или обнародование старых утечек данных под видом новых взломов.
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США начали масштабную бомбардировку территории Ирана с целью сдерживания ядерной программы Тегерана и уничтожения его ракетного арсенала.
Президент США Дональд Трамп заявил, что операция направлена на защиту американского народа и союзников от угроз иранского режима.
В результате операции иранские власти понесли критические потери, в частности был ликвидирован верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Хотя Тегеран сначала отрицал эту информацию, в ночь на 1 марта гибель лидера подтвердили официально, после чего в стране срочно назначили преемника.
Кроме Хаменеи, по словам Трампа, одним ударом было ликвидировано 48 иранских чиновников. Также Израиль сегодня отчитался о полной ликвидации всего высшего военного руководства Ирана.
Сейчас боевые действия продолжаются, однако американский президент отметил, что новые лидеры страны уже предложили возобновить диалог с США.