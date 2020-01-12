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У Хафтара стверджують, що урядові сили порушили перемир'я в Лівії

Новини » Надзвичайні події     12.01.2020 - 07:59
У Хафтара стверджують, що урядові сили порушили перемир'я в Лівії
Фото: військові Лівії (aa.com.tr)

Перемир'я оголосили з півночі за місцевим часом

Командувач західним округом Лівійської національної армія (ЛНА) Мабрук аль-Газави заявив, що урядові війська кілька разів порушували режим припинення вогню, який набрав чинності опівночі неділі . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Afrigatenews.

Наголошується, що порушили перемир'я "на ряді напрямків, використовуючи всі види зброї, включаючи артилерію".

"Ми як і раніше прихильні виданими нам до півночі наказам, чекаємо нових інструкцій", - сказав аль-Газаві.

Зі свого боку, міжнародно визнаний уряд звинуватив у порушенні "режиму тиші" армію Хафтара.

Раніше Лівійська національна армія (ЛНА) фельдмаршала Халіфи Хафтара оголосила про припинення бойових дій на заході Лівії з півночі неділі за місцевим часом.

Також РБК-Україна повідомляло, що 26 грудня міжнародно визнаний уряд Лівії офіційно запросило у Туреччині військову підтримку, щоб відбити наступ східних сил від захоплення столиці Тріполі.

Як відомо, у Лівії після повалення режиму Муамара Каддафі з 2014 року існує щонайменше чотири паралельних уряди. Найбільше влади у міжнародно визнаного уряду національної єдності на чолі з Фаизом Сараджой, яке базується в столиці країни Тріполі і яке підтримала ООН, і у Лівійської національної армії на чолі з військовим генералом Халіфою Хафтаром на сході країни.

Армія на чолі з Хафтаром з початку квітня 2019 року веде наступ на Тріполі.

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