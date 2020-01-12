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У Хафтара утверждают, что правительственные силы нарушили перемирие в Ливии

Новости » Происшествия     12.01.2020 - 07:59
У Хафтара утверждают, что правительственные силы нарушили перемирие в Ливии
Фото: военные Ливии (aa.com.tr)

Перемирие объявили с полуночи по местному времени

Командующий западным округом Ливийской национальной армия (ЛНА) Мабрук аль-Газави заявил, что правительственные войска несколько раз нарушали вступивший в силу в полночь воскресенья режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Afrigatenews.

Отмечается, что перемирие нарушили "на ряде направлений, используя все виды оружия, включая артиллерию".

"Мы по-прежнему привержены выданным нам до полуночи приказам, ожидаем новых инструкций", - сказал аль-Газави.

Со своей стороны, международно признанное правительство обвинил в нарушении "режима тишины" армию Хафтара.

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья по местному времени.

Также РБК-Украина сообщало, что 26 декабря международно признанное правительство Ливии официально запросило у Турции военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.

Как известно, в Ливии после свержения режима Муамара Каддафи с 2014 года существует по меньшей мере четыре параллельных правительства. Больше всего власти у международно признанного правительства национального единства во главе с Фаизом Сараджой, которое базируется в столице страны Триполи и которое поддержала ООН, и у Ливийской национальной армии во главе с военным генералом Халифой Хафтаром на востоке страны.

Армия во главе с Хафтаром с начала апреля 2019 года ведет наступление на Триполи.

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