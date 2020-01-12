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Армія Хафтара в Лівії оголосила про припинення вогню

Новини » В світі     12.01.2020 - 02:08
Армія Хафтара в Лівії оголосила про припинення вогню
Фото: військові Лівії (aa.com.tr)

Армія Хафтара вимагає, щоб міжнародно визнаний уряд Лівії також дотримувався перемир'я

Лівійська національна армія (ЛНА) фельдмаршала Халіфи Хафтара оголосила про припинення бойових дій на заході Лівії з півночі неділі за місцевим часом. Про це заявив офіційний представник ЗС генерал Ахмед аль-Місмарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на новинний портал Al Wasat.

За його словами, інша сторона (міжнародно визнаний уряд Лівії, - ред.) теж повинна дотримуватися цього перемир'я. У разі його порушення буде жорстка відповідь.

Нагадаємо, у Лівії внаслідок авіаудару по військовому коледжу в Тріполі щонайменше 28 людей загинули, 18 отримали поранення. Як повідомила лівійська влада, до нападу причетні прихильники командувача лівійської національної армією фельдмаршала Халіфа Хафтара.

Також РБК-Україна повідомляло, що 26 грудня міжнародно визнаний уряд Лівії офіційно запросив у Туреччині військову підтримку, щоб відбити наступ східних сил від захоплення столиці Тріполі.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара почала перекидати своїх військових на територію Лівії. За словами Ердогана, завданням турецьких сил є забезпечення безпеки уряду Лівії.

Як відомо, у Лівії після повалення режиму Муамара Каддафі з 2014 року існує щонайменше чотири паралельних урядів. Найбільше влади у міжнародно визнаного уряду національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджою, який базується в столиці країни Тріполі і якеий підтримала ООН, і у Лівійської національної армії на чолі з військовим генералом Халіфою Хафтаром на сході країни.

Армія на чолі з Хафтаром з початку квітня 2019 року веде наступ на Тріполі.

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