ua ru
Ср, 19 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Взятка мэру Днепра: экс-нардепу сообщили о подозрении

Новина українською →
Украина, Среда 19 октября 2022 19:49
Взятка мэру Днепра: экс-нардепу сообщили о подозрении Фото: экс-нардепу сообщили о подозрении из-за взятки мэру Днепра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывшему народному депутату, разоблаченному на попытке подкупа городского головы Днепра 18 октября, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ.

"По данным следствия, в октябре 2022 года бывший народный депутат Украины (в прошлом - топ-чиновник государственной компании "УкрБуд") предложил городскому главе города Днепр неправомерную выгоду за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, бывший депутат Верховной рады Максим Микитась обещал предоставлять средства частями в течение действия проекта до 2027 года.

"Лояльность" мэра экснардеп оценил в 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро. Финансирование по проекту осуществляется за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития", - добавили в НАБУ.

Правоохранители сообщают, что это одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, которую удалось зафиксировать в Украине. Также добавили, что Микитась обвиняется в другом деле, расследованном НАБУ и САП, по факту завладения 81 млн гривен средств Нацгвардии, которая сейчас слушается в суде.

Напомним, что вчера бывшего нардепа задержали на попытке дать рекордную взятку мэру Днепра.

Позже Днепровский городской голова Борис Филатов прокомментировал попытку его подкупа за 22 млн евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ Борис Филатов
NEWS
Украина под атакой. Новая волна взрывов в Киеве и регионах: что известно
Украина под атакой. Новая волна взрывов в Киеве и регионах: что известно
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет