Гвоздик і Усик відвідають бій Ломаченка в Нью-Йорку

Фото: Ломаченко, Гвоздик і Усик (instagram.com/usykaa)

Поєдинок з Педрасою стане першим об'єднавчим в кар'єрі українця

Чемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) заявив, що після перемоги над Адонісом Стівенсоном (29-2-1, 24 КО) відвідає бій Василь Ломаченко - Хосе Педраса. Про це він розповів в інтерв'ю YouTube каналу "Великий Куш".

"Плани? У суботу полечу підтримувати Васю в Нью-Йорк. А вже від цього потанцюємо далі. Потрібно буде поговорити з менеджером, з промоутерами. Зараз, напевно, візьму невеликий тайм-аут, бо не стільки фізично, скільки морально був важким табір . Адже у мене був новий тренер, а він багато вимагає. Це все певна перебудова і вона морально виснажує", - сказав український боксер.

Бій Ломаченка - Педраса відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку у на Madison Square Garden. На кону поєдинку стоятимуть пояси WBA і WBO в легкій вазі.