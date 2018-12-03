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Гвоздик и Усик посетят бой Ломаченко в Нью-Йорке

Новости » Спорт    03.12.2018 - 13:16
Гвоздик и Усик посетят бой Ломаченко в Нью-Йорке
Фото: Ломаченко, Гвоздик и Усик (instagram.com/usykaa)

Поединок с Педрасой станет первым объединительным в карьере украинца

Чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) заявил, что после победы над Адонисом Стивенсоном (29-2-1, 24 КО) посетит бой Василий Ломаченко - Хосе Педраса. Об этом он рассказал в интервью YouTube каналу "Большой Куш".

"Планы? В субботу полечу поддерживать Васю в Нью-Йорк. А уже от этого попляшем дальше. Нужно будет поговорить с менеджером, с промоутерами. Сейчас, наверное, возьму небольшой тайм-аут, потому что не столько физически, сколько морально был тяжелым лагерь. Ведь у меня был новый тренер, а он много требует. Это все определенна перестройка и она морально изматывает", - сказал украинский боксер.

 

Бой Ломаченко - Педраса состоится 8 декабря в Нью-Йорке в Madison Square Garden. На кону поединка будут стоять пояса WBA и WBO в легком весе. 

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Новости Украины Василий ЛомаченкоАлександр УсикАлександр Гвоздик
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