Усик прилетів в США на чемпіонські бої Ломаченка і Гвоздика

Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Український боксер буде вболівати за своїх товаришів

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) прилетів в США, щоб підтримати своїх співвітчизників Олександра Гвоздика (15-0, 12 КО) і Василя Ломаченка (11-1, 9 КО). Про це боксер повідомив в своєму Instagram.

"Дорогі друзі, всім здрастуйте. Ми в Америці. У даний момент ми знаходимося в будинку Василя Ломаченка. Ми приїхали великий і дружною компанією підтримати Олександра Гвоздика, який буде 1-го грудня боксувати, і Василя Анатолійовича, який боксуватиме 8-го грудня . Всім добра ", - написав український боксер.

Гвоздик 1 грудня в Квебеку (Канада) зустрінеться з чемпіоном WBC в напівважкій вазі канадцем Адонісом Стівенсоном (29-1-1, 24 КО).

Ломаченко 8 грудня буде битися з пуерто-ріканцем Хосе Педрас (25-1, 12 КО) в Нью-Йорку за пояса WBO і WBA в легкій вазі.