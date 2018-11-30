ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Гвоздик і Стівенсон провели дуель поглядів

Новини » Спорт    30.11.2018 - 11:33
Гвоздик і Стівенсон провели дуель поглядів
Фото: офіційний постер бою Гвоздик - Стівенсон (wbcboxing.com)

Уже в суботу вони зустрінуться на рингу

Тимчасовий чемпіон світу WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО) і діючий чемпіон світу за цією ж версією Адоніс Стівенсон (29-1-1, 24 КО) провели першу дуель поглядів у Квебеку. Про це повідомляє BoxingScene.

Канадець після очної зустрічі поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з українцем.

"Націлює на нокаут. Такий вже у мене настрій, і тренуюся я саме під цю розв'язку, хоча можу пройти всі 12 раундів. Знаю - якщо він помилиться, я його зловлю, варто йому оступитися лише раз за 12 раундів. Одна помилка, один удар . і все. Коротше, я його зловлю, і на цьому все, добраніч", - сказав Стівенсон.

Гвоздик вважає, що чим довше триватиме бій, тим більше у нього буде шансів на перемогу.

"Яка мені різниця, що там говорять букмекери. Не має значення, що вони вважають мене фаворитом. Я намагаюся залишатися зосередженим на тому, на чому мені потрібно бути зосередженим, а не на цифрах буків. Чим довше буде тривати бій, тим вище мої шанси . Я виграю за рахунок зростання, Річа і терпіння", - підкреслив український боксер.

Бій Гвоздик - Стівенсон пройде в ніч з 1 на 2 грудня в Квебеку, Канада. Орієнтовний початок - 1:20 ночі.

Гвоздик прибув до Квебеку на бій за пояс чемпіона світу WBC Усик прилетів в США на чемпіонські бої Ломаченка і Гвоздика
Новини України бойОлександр ГвоздикБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся