Гвоздик і Стівенсон провели дуель поглядів

Фото: офіційний постер бою Гвоздик - Стівенсон (wbcboxing.com)

Уже в суботу вони зустрінуться на рингу

Тимчасовий чемпіон світу WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО) і діючий чемпіон світу за цією ж версією Адоніс Стівенсон (29-1-1, 24 КО) провели першу дуель поглядів у Квебеку. Про це повідомляє BoxingScene.

Канадець після очної зустрічі поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з українцем.

"Націлює на нокаут. Такий вже у мене настрій, і тренуюся я саме під цю розв'язку, хоча можу пройти всі 12 раундів. Знаю - якщо він помилиться, я його зловлю, варто йому оступитися лише раз за 12 раундів. Одна помилка, один удар . і все. Коротше, я його зловлю, і на цьому все, добраніч", - сказав Стівенсон.

Adonis Stevenson: All I Need is One Punch To Knock Gvozdyk Out https://t.co/KxwJSnt7wv pic.twitter.com/PUWd7dJ4In — BoxingScene.com (@boxingscene) November 30, 2018

Гвоздик вважає, що чим довше триватиме бій, тим більше у нього буде шансів на перемогу.

"Яка мені різниця, що там говорять букмекери. Не має значення, що вони вважають мене фаворитом. Я намагаюся залишатися зосередженим на тому, на чому мені потрібно бути зосередженим, а не на цифрах буків. Чим довше буде тривати бій, тим вище мої шанси . Я виграю за рахунок зростання, Річа і терпіння", - підкреслив український боксер.

Бій Гвоздик - Стівенсон пройде в ніч з 1 на 2 грудня в Квебеку, Канада. Орієнтовний початок - 1:20 ночі.