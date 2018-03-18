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Гвоздик завоював титул тимчасового чемпіона світу WBC

НовиниСпорт    18.03.2018 - 06:09
Фото: Гвоздик - Амар (toprank.com)
Фото: Гвоздик - Амар (toprank.com)

Українець переміг Мехді Амара одноголосним рішенням суддів

Українець Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО) завоював титул тимчасового чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі, перемігши одноголосним рішенням суддів француза Мехді Амара (34-6-2, 16 КО).

Бій пройшов в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. За підсумками 12 раундів судді віддали перемогу Олександру Гвоздику з рахунком 117:111, 116:112, 119:110.

Таким чином українець отримав статус головного претендента на пояс. Наступним суперником Гвоздика стане переможець пари Адоніс Стівенсон - Баду Джек. Їх бій відбудеться 19 травня в канадському Монреалі. На кону буде стояти пояс WBC, яким Стівенсон володіє з 2013 року.

Нагадаємо, чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (10-1, 8 KO) розпочав підготовку до свого наступного поєдинку, який запланований на 12 травня проти володаря поясу WBA в легкій вазі Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО).

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Ломаченко почав підготовку до бою проти Лінареса Ломаченко проведе у 2018 році три поєдинки
Теги: бой, Олександр Гвоздик, Бокс
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