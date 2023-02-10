Вертолет, три БПЛА и более 700 оккупантов. Генштаб обновил потери России в войне

По данным на утро пятницы, 10 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 730 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 135 740 военных. Также ВСУ сбили вертолет и три БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.23 ориентировочно составили:

Как сообщалось, российские оккупанты 9 февраля применяли военную авиацию против позиций ВСУ. В то же время из-за больших потерь враг пополняет резерв заключенными из ППК "Вагнер".

Также российские войска сегодня ночью, 10 февраля, за час нанесли по Запорожью 17 ударов. Оккупанты преимущественно избивали по энергетической инфраструктуре.

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