Оккупанты активно применяют авиацию и пополняют потери заключенными, - Генштаб

Российские оккупанты 9 февраля применяли военную авиацию против позиций ВСУ. В то же время из-за больших потерь враг пополняет резерв заключенными из ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что враг активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опитного, Марьинки и Угледара.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Стельмаховка и Диброва - Луганская и Федоровка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Авдеевка, Красногоровка, Парасковеевка и Пречистовка Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 52 авиационных и 6 ракетных ударов, 2 из которых - по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области.

Также оккупанты совершили 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Обстрелам подверглись районы 27 населенных пунктов. Среди них Сеньковка и Роща Черниговской области; Нововасиловка, Студенок, Волфин, Басовка, Николаевка, Александровка, Большая Писаревка на Сумщине и Уди, Ветеринарные, Казачьи Лопани, Малые Проходы, Старица и Двухлетняя Харьковской области.

На Купянское и Лиманское направления под огонь попали районы населённых пунктов Синьковка, Купянск, Песчаны, Берестово, Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Краснопоповка, Диброва и Серебрянское лесничество Луганской области и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Васюковка, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Часов Яр, Богдановка, Ивановское, Бахмут, Александро-Шультино, Торецк, Северное и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Каменка, Авдеевка, Первомайское, Водяне, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Нескучное, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар.

На Запорожском направлении огневого поражения получили районы населенных пунктов Времовка и Новополь в Донецкой области и Темировке, Ольговскую, Староукраинскую, Гуляйполе, Красное, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Новоданиловка, Малая Токмачка и Волшебное Запорожское.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы 22 населенных пунктов, в том числе: Качкаровка, Токаревка, Веселое, Антоновка, Садовое, Камышане, Берегово и Херсон.

Российские захватчики продолжают проводить фильтрационные мероприятия на временно занятой территории Херсонской области. Так, в городе Голая Пристань сотрудники ФСБ проводят проверки документов и вещей местных жителей, особое внимание уделяют телефонам.

В целях восполнения потерь, в населенный пункт Мирное Запорожской области, российские оккупанты привезли наемников из ЧВК "Вагнер", из числа завербованных заключенных.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Силы противовоздушной обороны за день сбили 3 БПЛА противника. По предварительной информации, 2 типа "Орлан-10" и 1 "Орион".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили два пункта управления врага, пять районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов и позицию ПВО противника.