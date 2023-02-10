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Гвинтокрил, три БПЛА та понад 700 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії в війні

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Україна, П'ятниця 10 лютого 2023 08:08
Гвинтокрил, три БПЛА та понад 700 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії в війні Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 10 лютого (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок п'ятниці, 10 лютого, українські військові ліквідували за добу 730 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 135 740 військових. Також ЗСУ збили вертоліт та три БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 135740 (+730) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3258 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 6471 (+3) од,
  • артилерійських систем - 2251 (+7) од,
  • РСЗВ - 463 (+0) од,
  • засоби ППО - 233 (+1) од,
  • літаків - 295 (+0) од,
  • гелікоптерів - 286 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1970 (+3),
  • крилаті ракети - 796 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5126 (+5) од,
  • спеціальна техніка - 211 (+0).

Як повідомлялось, російські окупанти 9 лютого застосовували військову авіацію проти позицій ЗСУ. Водночас через великі втрати ворог поповнює резерв ув'язненими з ПВК "Вагнер".

Також російські війська сьогодні вночі, 10 лютого, за годину завдали по Запоріжжю 17 ударів. Окупанти переважно били по енергетичній інфраструктурі.

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