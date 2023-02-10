Гвинтокрил, три БПЛА та понад 700 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії в війні

За даними на ранок п'ятниці, 10 лютого, українські військові ліквідували за добу 730 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 135 740 військових. Також ЗСУ збили вертоліт та три БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.23 орієнтовно склали:

Як повідомлялось, російські окупанти 9 лютого застосовували військову авіацію проти позицій ЗСУ. Водночас через великі втрати ворог поповнює резерв ув'язненими з ПВК "Вагнер".

Також російські війська сьогодні вночі, 10 лютого, за годину завдали по Запоріжжю 17 ударів. Окупанти переважно били по енергетичній інфраструктурі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.