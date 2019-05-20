"Манчестер Сіті" запропонує Гвардіолі новий п'ятирічний контракт

Фото: Гвардіола і Кубок Англії (twitter.com/mancity)

Керівництво "городян" готове істотно підвищити зарплату тренеру

Керівництво англійського "Манчестер Сіті" готове запропонувати головному тренеру клубу Пепу Гвардіолі нове 5-літньо угоду. Про це повідомляє The Sun.

За новим контрактом 48-річний фахівець буде отримувати 20 млн фунтів стерлінгів на рік. За поточною угодою, яка розрахована ще на два роки, Гвардіола заробляє 15 млн фунтів.

У сезоні 2018/19 "Манчестер Сіті" виграв три трофеї - чемпіонат Англії, Кубок Англії і Кубок англійської ліги. "Городяни" стали першим англійським клубом, який виграв три внутрішніх трофеїв за один сезон.

У Лізі чемпіонів нинішнього сезону "Сіті" дійшов до чвертьфіналу, де поступився "Тоттенхему".

Нагадаємо, український півзахисник Олександр Зінченко в складі "Манчестер Сіті" другий рік поспіль став чемпіоном Англії.