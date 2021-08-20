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Україна ввела санкції проти Шарія, Гужви и "Страна.ua"

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П'ятниця 20 серпня 2021 18:26
Україна ввела санкції проти Шарія, Гужви и "Страна.ua" Фото: секретар РНБО Олексій Данилов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Рада національної безпеки і оборони України запропонувала ввести в санкції проти Анатолія Шарія. Також до списку санкцій потрапив головний редактор "Страна.иа" Ігор Гужва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява секретаря РНБО Олексія Данилова.

"На сьогоднішній день ми запропонували ввести санкції щодо пана Гужви Ігоря Анатолійовича і безпосередньо до афілійованих з ним юридичних осіб. Вони займаються протиправної діяльності на території нашої країни. Крім того, фізична особа Бондаренко Алла Іванівна, Шарій Ольга Олексіївна, ну і безпосередньо Шарій Анатолій Анатолійович", - заявив Данилов.

За його словами, проти них ввели повний пакет санкцій.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Ігор Гужва виступає бенефіціаром ТОВ"Ласмак". На сайті інтернет-видання "Страна.иа" ця компанія позначена як засновник.

Данилов також уточнив, що ТОВ "Ласмак" внесено до списку санкцій.
Другим бенефіціаром цієї компанії вказана Анна Солнцева, проти якої РНБО також запропонувала ввести обмеження.

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РНБО Анатолий Шарий Олексій Данілов
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