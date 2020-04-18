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Гутерріш закликав створити коаліцію для розробки вакцини від коронавірусу

Новини » Коронавірус     18.04.2020 - 07:44
Гутерріш закликав створити коаліцію для розробки вакцини від коронавірусу
Фото: Антоніо Гутерріш (unmultimedia.org)

Вакцина повинна сприйматися як глобальне суспільне надбання

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що для розробки вакцини від COVID-19 необхідно створити глобальну коаліцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter.

Генсек ООН підкреслив, що вакцина повинна сприйматися як глобальне суспільне надбання.

"Нам потрібна глобальна коаліція для розробки вакцини від COVID-19, яка повинна стати доступною всюди і для всіх," - написав він.

Раніше повідомлялося, що лідери держав "Великої сімки" (G7) пообіцяли докласти всі зусилля до швидкої розробки вакцини проти коронавіруса COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що італійська компанія Irbm може завершити розробку вакцини від коронавіруса до осені цього року.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах успішно пройшли випробування препарату Remdesivir для боротьби з коронавірусом.

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Новини України КоронавірусАнтоніу Гутерріш
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