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Країни G7 домовилися співпрацювати для створення вакцини від COVID-19, - Трюдо

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 03:37
Країни G7 домовилися співпрацювати для створення вакцини від COVID-19, - Трюдо
Фото: Джастін Трюдо (bundesregierung.de)

Трюдо також закликав G7 допомогти боротися із вірусом більш уразливим країнам

Лідери держав Великої сімки (G7) пообіцяли докласти усіх зусиль до якнайскорішої розробки вакцини проти коронавірусу COVID-19. Про це на прес-конференції заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Він зауважив, що пандемія COVID-19 - “це глобальна криза, яка вимагає глобальної відповіді”.

“Сьогодні вранці я обговорив пандемію із іншими лідерами країн Великої сімки. Ми всі залишаємося рішуче налаштованими робити усе можливе, аби допомогти людям та економікам відновитися після цієї кризи. Ми співпрацюємо у підтримці міжнародних зусиль із розробки вакцини, покращення лікування, розширення тестування та забезпечення передової важливою медичною продукцією”, - сказав Трюдо.

Канадський прем'єр також закликав G7 допомогти боротися із вірусом більш уразливим країнам.

“У той час, як ми робимо усе можливе для убезпечення жителів наших держав, ми також маємо допомогти боротися із вірусом більш уразливим країнам, посиливши підтримку їх систем охорони здоров’я, полегшивши боргове навантаження й надавши інші форми допомоги”, - зазначив він.

Трюдо наголосив, що держави-члени G7 “й надалі спільно працюватимуть як партнери, підтримуючи безпеку та здоров’я людей по всьому світу”.

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Новини України КоронавірусG7Джастин ТрюдоВакцина
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