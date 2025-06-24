Скандал с Гусаковым: Садовой раскрыл подробности выезда за границу и детали следствия

Фото: Назарий Гусаков, которого подозревают в махинациях со сборами денег на лечение (facebook.com/NazariRazan)

Городской голова Львова Андрей Садовой рассказал новые подробности относительно скандала вокруг львовянина Назария Гусакова, которого в соцсетях подозревают в манипуляциях со средствами, собранными на лечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Андрея Садового.

По словам мэра, горсовет проверяет все факты и сотрудничает с журналистами-расследователями и правоохранителями. Что известно о выезде Гусакова за границу Гусаков, которому 31 год, 13 июня выехал в Италию. По словам Садового, это была запланированная поездка - он ранее неоднократно бывал там, а в Италии живет его мама. Гусаков подтвердил городскому голове, что находится за границей и намерен вернуться для лечения. "Мы обратились с официальными запросами в посольства Украины в Италии и Италии в Украине, чтобы выяснить, находится ли Назар на какой-то государственной или муниципальной программе поддержки", - сообщил Садовой. В мэрии отметили, что готовы и в дальнейшем обеспечивать Гусакова необходимыми лекарствами, однако выдача возможна только во Львове, согласно процедуре. Его семейный врач подтвердила поездки в Италию, которые происходили и раньше. Садовой подчеркнул, что горсовет готов передать все документы и факты для объективного расследования.