Сколько стоит жизнь в общежитии в Киеве: цены, условия, подводные камни
В Киеве студенческие общежития предлагают разнообразные условия проживания и варианты цен, в зависимости от университета, типа комнат и предоставляемых удобств.
РБК-Украина узнало, сколько придется заплатить студентам за проживание в общежитиях разных вузов в Киеве.
Проживание в общежитии - это важный этап студенческой жизни. Выбор зависит от личных предпочтений, финансовых возможностей и желаемых условий. Тщательное ознакомление с информацией поможет сделать правильный выбор.
Стоимость проживания в общежитиях
Цены на проживание в студенческих общежитиях Киева варьируются:
- Киевский политехнический институт (КПИ) им. Сикорского - от 569 гривен в месяц в четырехместной комнате до 1844 гривен в месяц в одноместной;
- Киевский национальный университет (КНУ) им. Шевченко - 750-2200 гривен в месяц;
- Киево-Могилянская академия - 800-2200 гривен в месяц;
- Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана (КНЭУ) - 5200 гривен за учебный год;
- Национальный медицинский университет имени (НМУ) им. Богомольца - 520 гривен в месяц;
- Киевский национальный университет строительства и архитектуры (КНУСА) - 9600 гривен за учебный год;
- Киевский университет права - 1850 гривен в месяц, оплата за 5 месяцев вперед - 9250 гривен;
- Киевский аграрный университет Национальной академии аграрных наук (КАУ НААН) - 600 гривен в месяц;
- Национальная академия управления - 600 гривен в месяц;
- Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко - от 8000 до 11 500 гривен за 10 месяцев;
- Университет "КРОК" - 1650 гривен в месяц для граждан Украины, 2000 гривен в месяц для иностранных студентов;
- Государственный университет инфраструктуры и технологий (ГУИТ) - 8000 гривен за 10 месяцев;
- Национальный авиационный университет (НАУ) - от 800-2400 гривен в месяц;
- Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова - на 800 гривен в месяц;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП) - 800 гривен в месяц;
- Национальный университет физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ) - 1850-2400 гривен в месяц.
Условия проживания
Типы общежитий: коридорного, блочного и квартирного типа.
Количество жителей в комнате: от 2 до 6 человек.
Удобства: кухни, санузлы, стиральные машины, Wi-Fi, охрана, читальные залы.
Особенности: некоторые общежития имеют изоляторы для больных, спортивные залы и библиотеки.
Какие проблемы есть в общежитиях в Киеве
Студенты обращают внимание на некоторые проблемы в общежитиях:
- перенаселение - в некоторых общежитиях количество жителей превышает норму;
- санитарные условия - студенты часто жалуются на отсутствие горячей воды, наличие вредителей;
- меблировка - в комнатах не хватает мебели;
- цены - студенты отмечают, что реальные расходы могут отличаться от официально заявленных.
Что стоит помнить студентам
Абитуриентам и студентам стоит заранее узнавать об условиях проживания. Для этого можно посетить общежитие или пообщаться с жильцами.
Нужно уточнить стоимость проживания. Для этого проверяйте официальные источники и реальные отзывы.
Подготовьте необходимые документы: паспорт, идентификационный код, медицинские справки, фотографии.
Обращайте внимание на условия контракта. Особое внимание нужно уделять срокам оплаты и возможности досрочного выселения.
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