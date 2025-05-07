Сколько стоит жизнь в общежитии в Киеве: цены, условия, подводные камни

В Киеве студенческие общежития предлагают разнообразные условия проживания и варианты цен, в зависимости от университета, типа комнат и предоставляемых удобств.

РБК-Украина узнало, сколько придется заплатить студентам за проживание в общежитиях разных вузов в Киеве.

Проживание в общежитии - это важный этап студенческой жизни. Выбор зависит от личных предпочтений, финансовых возможностей и желаемых условий. Тщательное ознакомление с информацией поможет сделать правильный выбор.

Стоимость проживания в общежитиях

Цены на проживание в студенческих общежитиях Киева варьируются:

Киевский политехнический институт (КПИ) им. Сикорского - от 569 гривен в месяц в четырехместной комнате до 1844 гривен в месяц в одноместной;

Киевский национальный университет (КНУ) им. Шевченко - 750-2200 гривен в месяц;

Киево-Могилянская академия - 800-2200 гривен в месяц;

Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана (КНЭУ) - 5200 гривен за учебный год;

Национальный медицинский университет имени (НМУ) им. Богомольца - 520 гривен в месяц;

Киевский национальный университет строительства и архитектуры (КНУСА) - 9600 гривен за учебный год;

Киевский университет права - 1850 гривен в месяц, оплата за 5 месяцев вперед - 9250 гривен;

Киевский аграрный университет Национальной академии аграрных наук (КАУ НААН) - 600 гривен в месяц;

Национальная академия управления - 600 гривен в месяц;

Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко - от 8000 до 11 500 гривен за 10 месяцев;

Университет "КРОК" - 1650 гривен в месяц для граждан Украины, 2000 гривен в месяц для иностранных студентов;

Государственный университет инфраструктуры и технологий (ГУИТ) - 8000 гривен за 10 месяцев;

Национальный авиационный университет (НАУ) - от 800-2400 гривен в месяц;

Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова - на 800 гривен в месяц;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП) - 800 гривен в месяц;

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ) - 1850-2400 гривен в месяц.

Условия проживания

Типы общежитий: коридорного, блочного и квартирного типа.

Количество жителей в комнате: от 2 до 6 человек.

Удобства: кухни, санузлы, стиральные машины, Wi-Fi, охрана, читальные залы.

Особенности: некоторые общежития имеют изоляторы для больных, спортивные залы и библиотеки.

Какие проблемы есть в общежитиях в Киеве

Студенты обращают внимание на некоторые проблемы в общежитиях:

перенаселение - в некоторых общежитиях количество жителей превышает норму;

санитарные условия - студенты часто жалуются на отсутствие горячей воды, наличие вредителей;

меблировка - в комнатах не хватает мебели;

цены - студенты отмечают, что реальные расходы могут отличаться от официально заявленных.

Что стоит помнить студентам

Абитуриентам и студентам стоит заранее узнавать об условиях проживания. Для этого можно посетить общежитие или пообщаться с жильцами.

Нужно уточнить стоимость проживания. Для этого проверяйте официальные источники и реальные отзывы.

Подготовьте необходимые документы: паспорт, идентификационный код, медицинские справки, фотографии.

Обращайте внимание на условия контракта. Особое внимание нужно уделять срокам оплаты и возможности досрочного выселения.