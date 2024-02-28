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ГУР об обращении Приднестровья к России: Кремль не получил желаемого результата

Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Просьба так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" ("ПМР") к России о защите от Молдовы не была тем результатом, которого ожидал Кремль.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Он напомнил, что слухи о просьбе "ПМР" к России о присоединении не подтвердились, как об этом ранее заявляли в ГУР. 

"Сегодня, учитывая ситуацию в "ПМР", ничего не произошло. Россия не получила желаемого результата. В данной ситуации их потуги и политические, и информационные - потерпели поражение", - подчеркнул Юсов. 

Представитель ГУР отметил, что активная кампания дезинформации о планах Приднестровья просить российского диктатора Владимира Путина о присоединении к РФ свидетельствует о том, что "была заинтересованная сторона". 

“Когда мы говорим о Молдове и Украине, то понятно, кто эта сторона”, - добавил Юсов. 

Он также обратил внимание, что депутаты Приднестровья обратились и к европейским институтам. Это было намерено сделано "в многовекторном стиле". Такое действие само по себе "красноречивый факт", считает Юсов. 

Что предшествовало

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что депутаты Приднестровья во время съезда 28 февраля якобы будут просить Путина о присоединении к России

Позже в Главном управлении разведки рассказали о том, что такие слухи являются фейковыми

Информация украинской разведки подтвердилась - сегодня "ПМР" попросила Россию только о защите от Молдовы

 

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