"Ни 28 февраля, ни после". Буданов о возможности обращения Приднестровья к России

Об этом рассказал глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова во время разговора с журналистами на форуме "Украина. Год 2024", передает корреспондент РБК-Украина .

"Сегодня официально на нашем ресурсе было сделано заявление о том, что распространяемая информация не соответствует действительности. 28 числа (28 февраля, - ред.) никто присоединяться к Российской Федерации не собирается. И после (28 февраля, - ред. ) так же", - заявил Буданов.

Вопрос Приднестровья

Приднестровье является одним из регионов Молдовы, который провозгласил свою якобы "независимость" еще в 1990 году. Так называемую "республику" не признало ни одно государство. В частности Приднестровье поддерживает Россия. Страна-террорист оказывает ему военную, экономическую, политическую и дипломатическую поддержку, а также удерживает там более тысячи военных.

Недавно появилась информация о том, что так называемые депутаты всех уровней Приднестровья планируют просить Путина присоединить регион к составу России во время съезда 28 февраля. Как писал Институт изучения войны (ISW), представители непризнанной "власти" могут организовать фейковый псевдореферендум.