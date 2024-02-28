UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ГУР про звернення Придністров'я до Росії: Кремль не отримав бажаного результату

Фото: Андрій Юсов, представник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Прохання так званої "Придністровської Молдавської Республіки" ("ПМР") до Росії про захист від Молдови не було тим результатом, на який чекав Кремль.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Він нагадав, що чутки про прохання "ПМР" до Росії щодо приєднання не підтвердилися, як про це раніше заявляли в ГУР.

"Сьогодні, враховуючи ситуацію в "ПМР", нічого не сталося. Росія не отримала бажаного результату. У даній ситуації їхні потуги і політичні, і інформаційні - зазнали поразки", - наголосив Юсов.

Представник ГУР зазначив, що активна кампанія дезінформації щодо планів Придністров'я просити російського диктатора Володимира Путіна про приєднання до РФ свідчить про те, що "була зацікавлена сторона".

"Коли ми говоримо про Молдову та Україну, то зрозуміло, хто ця сторона", - додав Юсов.

Він також зазначив, що депутати Придністров'я звернулися і до європейських інститутів. Це було зроблено "у багатовекторному стилі". Така дія сама по собі "красномовний факт", вважає Юсов.

Що передувало

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що депутати Придністров'я під час з'їзду 28 лютого нібито проситимуть Путіна про приєднання до Росії.

Пізніше у Головному управлінні розвідки розповіли про те, що такі чутки є фейковими.

Інформація української розвідки підтвердилася - сьогодні "ПМР" попросила Росію лише про захист від Молдови.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГоловне управління розвідкиГУР