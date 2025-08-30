RU

ГУР уничтожило подземный склад взрывчатки в Тульской области РФ, - источники

Иллюстративное фото: Главное управление разведки Минобороны Украины (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Антон Корж

Главное управление разведки Министерства обороны Украины в ночь на 30 августа уничтожило склад взрывчатки российской армии в Тульской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в ГУР.

В ночь на 30 августа силы ГУР атаковали подземный склад взрывчатых веществ, расположенный на территории ПАО "Алексинский химический комбинат" в городе Алексин Тульской области России.

На защищенном подземном складе россияне хранили большое количество пироксилинового пороха - это бездымный порох, используемый в боеприпасах стрелкового вооружения, артиллерийских систем и отдельных ракетных двигателях. Именно этот склад был поражен.

Отмечается, что жители Алексина слышали громкие взрывы, а к месту атаки россиянам пришлось отправить много пожарных машин и карет скорой помощи.

 

 

 

Напомним, украинские разведчики 28 августа уничтожили инфраструктуру узловой железнодорожной станции Тверь на территории России. Мощные взрывы уничтожили большое количество подвижного состава и значительную часть инфраструктуры.

Также 28 августа в Азовском море украинские военные поразили малый ракетный корабль России "Буян-М", который является носителем крылатых ракет "Калибр". Попадание зафиксировали на видео.

