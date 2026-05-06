ГУР выяснило планы России по использованию временно оккупированной территории

Глава государства рассказал о результатах доклада главы ГУР Олега Иващенко. Речь идет о документах касательно планов использования страной-агрессором временно оккупированной территории Украины.

"На южных украинских землях, которые находятся сейчас под оккупацией, Россия планирует фактически такие же процессы грабежа и деиндустриализации, которые провела на территории захваченного Донбасса", - отметил Зеленский.

Президент сообщил, что оккупанты планируют осуществление геологической разведки, добычу и дальнейший вывоз ценного сырья из по меньшей мере 18 месторождений. Речь идет о титане, литии, тантале, ниобии, цирконе, молибдене и графите.

Он отметил, что россияне планируют и дальнейшие меры по захвату и вывозу урожая зерна в этом году, и добавил, что Украина готовится этому противодействовать.

Напомним, так называемая "оккупационная власть" на временно оккупированной Донетчине начала информационную подготовку населения к употреблению шахтных вод как "альтернативы" питьевому водоснабжению.

Эксперты отмечают, что шахтные воды Донбасса содержат чрезмерную минерализацию, тяжелые металлы, сульфаты, нефтепродукты, радионуклиды и промышленные химикаты. Даже российские экологи признают, что эти воды могут быть только техническими.