ГУР выяснило планы России по использованию временно оккупированной территории

Россия готовится осуществить геологическую разведку, после чего начать добычу и вывоз сырья с 18 месторождений на временно оккупированной территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал о результатах доклада главы ГУР Олега Иващенко. Речь идет о документах касательно планов использования страной-агрессором временно оккупированной территории Украины.
"На южных украинских землях, которые находятся сейчас под оккупацией, Россия планирует фактически такие же процессы грабежа и деиндустриализации, которые провела на территории захваченного Донбасса", - отметил Зеленский.
Президент сообщил, что оккупанты планируют осуществление геологической разведки, добычу и дальнейший вывоз ценного сырья из по меньшей мере 18 месторождений. Речь идет о титане, литии, тантале, ниобии, цирконе, молибдене и графите.
Он отметил, что россияне планируют и дальнейшие меры по захвату и вывозу урожая зерна в этом году, и добавил, что Украина готовится этому противодействовать.
Напомним, так называемая "оккупационная власть" на временно оккупированной Донетчине начала информационную подготовку населения к употреблению шахтных вод как "альтернативы" питьевому водоснабжению.
Эксперты отмечают, что шахтные воды Донбасса содержат чрезмерную минерализацию, тяжелые металлы, сульфаты, нефтепродукты, радионуклиды и промышленные химикаты. Даже российские экологи признают, что эти воды могут быть только техническими.
Отметим, что так называемая "оккупационная власть" Луганской области распродает имущество. Росвйские оккупанты на Луганщине официально признали дефицит средств, заявив о запуске масштабной приватизации.
РБК-Украина также писало, что, согласно данным аналитиков американского Института изучения войны, даже возможный вывод ВСУ с Донбасса не остановит российскую агрессию. У Кремля значительно большие посягательства на украинскую территорию и Украину в целом.