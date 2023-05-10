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ГУР о визите на парад в Москву лидеров ряда стран: Россия обеспечила себе живой щит

Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР Минобороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Целью приглашения в Москву на парад к 9 мая лидеров ряда стран были попытки Кремля обеспечить на Красной площади живой щит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он отметил, что если бы Украина что-то хотела сделать в Москве 9 мая, эффект был бы заметен. Но целью нашей страны являются военные объекты , а не пропагандистские мероприятия.

По словам Юсова, вчера мир увидел так называемый "парад победы" без победы, поскольку никаких целей из тех, которые озвучивало российское руководство, выполнены не были. В том числе, оккупанты не смогли взять под свой контроль Бахмут до 9 мая. И на этом фоне власти страны-агрессора вынуждены винить не режим диктатора Владимира Путина, а "зловещую Украину".

"Вообще главная опасность вчера для жителей РФ исходила собственно от их же режима… Враг всегда готовит несколько сценариев для реализации и один сценарий был, в том числе, провокации против собственного населения", - рассказал Юсов.

Он подчеркнул, что неконтролируемые вещи 9 мая все же состоялись. В частности, это акция "Бессмертный полк", которую фактически запретили в России из-за боязни, что люди начнут массово выходить на улицы с портретами не воображаемых ветеранов, а убитых на войне против Украины солдат.

"Кроме того, живым щитом они обеспечили красную площадь и российский истеблишмент в виде нескольких зависимых президентов, которые не смогли отказать. Поэтому сценарий выбрали другой", - добавил Юсов.

Напомним, ранее стало известно, что Москву на 9 мая посетили лидеры Казахстана, Таджикистана, Армении, Узбекистана, Кыргызстана и самопровозглашенный президент Беларуси.

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