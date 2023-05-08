Лукашенко приехал на парад к Путину: кто еще посетит диктатора
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 8 мая, приехал в Москву. Он станет не единственным лидером, который посетит столицу страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Пул Первого".
Издание опубликовало видео, на котором можно заметить, что Лукашенко приземлился в Москве на своем самолете. При этом ранее в сети появлялась информация о том, что лидер белорусского режима может проигнорировать парад к 9 мая в Минске.
Но гостем российского диктатора Владимира Путина на параде будет не только самопровозглашенный президент РБ. Свои визиты также анонсировали:
- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
- премьер-министр Армении Никол Пашинян;
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;
- президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Таким образом, в Москве будут находиться все лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Напомним, ранее стало известно, что правоохранители в Киеве усиленно патрулируют улицы города, парки и скверы 8 и 9 мая.
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