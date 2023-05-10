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ГУР про візит на парад до Москви лідерів низки країн: Росія забезпечила собі живий щит

Фото: Андрій Юсов, представник ГУР Міноборони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Метою запрошення до Москви на парад до 9 травня лідерів низки країн були спроби Кремля забезпечити на Червоній площі живий щит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що якби Україна щось хотіла зробити в Москві 9 травня, ефект був би помітним. Але цілями нашої країни є військові об'єкти, а не пропагандистські заходи.

За словами Юсова, вчора світ побачив так званий "парад перемоги" без перемоги, оскільки жодних цілей з тих, які озвучувало російське керівництво, виконано не було. У тому числі, окупанти не змогли взяти під свій контроль Бахмут до 9 травня. І на цьому фоні влада країни-агресора змушена звинувачувати не режим диктатора Володимира Путіна, а "зловісну Україну".

"Взагалі, головна небезпека вчора для жителів РФ виходила власне від їхнього ж режиму... Ворог завжди готує кілька сценаріїв для реалізації і один сценарій був, у тому числі, провокації проти власного населення", - розповів Юсов.

Він підкреслив, що неконтрольовані речі 9 травня все ж таки відбулися. Зокрема, це акція "Безсмертний полк", яку фактично заборонили в Росії через побоювання, що люди почнуть масово виходити на вулиці не з портретами уявних ветеранів, а вбитих на війні проти України солдатів.

"Крім того, живим щитом вони забезпечили червону площу та російський істеблішмент у вигляді кількох залежних президентів, які не змогли відмовити. Тому сценарій обрали інший", - додав Юсов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Москву на 9 травня відвідали лідери Казахстану, Таджикистану, Вірменії, Узбекистану, Киргизстану та самопроголошений президент Білорусі.

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