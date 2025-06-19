ГУР разоблачило российских спортсменов, задействованных в пропаганде: полный перечень
Главное управление разведки МО Украины и Министерство молодежи и спорта Украины разоблачили очередную партию спортсменов, тренеров и функционеров, которые принимают активное участие в информационно-психологических операциях против Украины.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки.
Отмечается, что спортивные деятели РФ поддерживают агрессивную политику Кремля и одновременно остаются частью мировой спортивной среды.
Среди них:
- Яна Егорян - российская фехтовальщица, лейтенант вооруженных сил РФ, вице-президент федерации фехтования Московской области. Она выступает за ЦСКА, подчиненный Минобороны РФ. Также она является амбассадором общероссийского общественного движения содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан "Здоровое отечество".
- Алина Загитова - российская фигуристка, корреспондентка и ведущая "Первого канала", посол российской нефтяной компании "Татнефть". Известно, что она посещала временно оккупированный Крым.
- Клиент Колесников - российский пловец, старший инструктор по физической подготовке и спорту спортивной команды при управлении центрального округа войск национальной гвардии РФ, имеет воинское звание.
- Евгений Байдусов - российский борец греко-римского стиля, участник Игр стран СНГ 2023 года и Чемпионата Европы по борьбе 2025 года в Албании. Член национальной сборной России по греко-римской борьбе. Неоднократно использовал Z-символику, которая популяризирует российское вторжение в Украину, а также посещал временно оккупированный Крым, публично заявляя, что считает Симферополь и Крым частью РФ.
- Арам Григорян - российский дзюдоист, член национальной сборной команды РФ по дзюдо, член спортивного клуба "Динамо", а также участник сбора средств на нужды российских военных формирований.
- Илья Буров - российский фристайлист, член олимпийской сборной команды РФ по фристайлу, рядовой спортивной роты и инструктор центрального спортивного клуба армии РФ.
В ГУР МО Украины и Минмолодьспорта призвали международное спортивное сообщество к полному отстранению спортсменов РФ от международных соревнований, исключению из международных федераций и прекращению любого сотрудничества с представителями России.
Снятие санкций с российских спортсменов
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет поддержал решение Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) относительно участия мужской и женской сборных России в Олимпиаде-2026.
Решение о допуске российских хоккейных сборных было принято на фоне частичного смягчения санкций. В частности, в конькобежных дисциплинах, что позволило российским и белорусским спортсменам потенциально выступать в индивидуальных соревнованиях под нейтральным статусом.
Ранее сообщили, что Украина будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за белорусской символики.
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